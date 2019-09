Kit Kat lanceert gepersonaliseerde luxerepen

Fans van de welbekende Kit Kat-repen kunnen binnenkort een wel erg luxe versie van hun favoriete snoepgoed kopen. In verschillende pop-ups en via een speciale website verkoopt Nestlé namelijk gepersonaliseerde chocoladerepen, met in totaal meer dan 1.500 mogelijke combinaties.

Er zijn al heel wat verschillende Kit Kats op de markt. Natuurlijk kan je kiezen voor de klassieker, maar ook matcha- en aardbeiensmaak behoren tot de mogelijkheden. En nu komen daar nog heel wat opties bij.

Prijzig







Geïnteresseerden kunnen allereerst kiezen uit vier verschillende basissen: melk, puur, ruby of wit. Die reep kan vervolgens afgewerkt worden met allerlei soorten toppings. Denk bijvoorbeeld aan marshmallows of geroosterde kokosnoot. Per reep kan je maximaal drie toppings toevoegen, waardoor maar liefst 1.500 combinaties mogelijk zijn. Niet niks, maar helaas hangt er ook een pittig prijskaartje aan de luxerepen. Je betaalt namelijk 14 pond (15,85 euro) per koekje. Niet niks, maar met de feestdagen alvast in het achterhoofd vorm zo’n reep wel het ideale cadeau voor menig Kit Kat-liefhebber. Om zelf een Kit Kat samen te stellen, kan je terecht in een van de pop-ups in dertig John Lewis-filialen in het Verenigd Koninkrijk tussen 26 september en 24 december of op de vernieuwde website, die in november gelanceerd wordt.