BIZAR. Kledingpakketje blijkt gevuld met 25.000 xtc-pillen

Krijg je een gratis cadeautje bij je online bestelling, dan ga je daar normaal gezien niet over klagen – integendeel. Maar een Oostenrijks koppel was wel erg verbaasd bij het openen van hun postpakket. In plaats van de kleding die ze besteld hadden, troffen ze namelijk 25.000 xtc-pillen aan.

Nietsvermoedend bestelde het koppel uit het Oostenrijkse Linz kleding bij een Nederlands bedrijf. Ze hadden er niet op gerekend dat hun pakketje zomaar 500.000 euro waard zou blijken te zijn en stonden dan ook voor een niet zo aangename verrassing toen ze hun bestelling openden. Binnenin zaten namelijk 25.000 xtc-pillen verstopt.

Schotland







Toen het echtpaar de bestelling met de afwijkende inhoud binnenkreeg, brachten de Oostenrijkers het pakje meteen terug naar het postkantoor. Het was dan ook de post die de politie contacteerde. Het pakket bleek per vergissing in Oostenrijk te zijn beland en was eigenlijk bestemd voor Schotland. De online shopper die de bijzondere bestelling had geplaatst, werd dan ook opgepakt door de Schotse politie.