The Best FIFA Football Awards – Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe de beste

Megan Rapinoe (Reign FC) is maandag door de Wereldvoetbalbond FIFA uitgeroepen tot beste voetbalster ter wereld. De 34-jarige Amerikaanse, die al was gekozen tot beste speelster van het afgelopen WK, volgt de Braziliaanse Marta op. Op de Football Awards in Milaan liet ze de Britse Lucy Bronze en haar landgenote Alex Morgan achter zich. Rapinoe had een belangrijk aandeel in de wereldtitel van de Verenigde Staten. Op het WK toonde ze zich ook als voorvechtster voor gelijke behandeling van vrouwen. Ze bekritiseerde openlijk de FIFA, die in haar ogen het WK voor vrouwen niet serieus nam door op dezelfde dag de finales van de Copa America en de Gold Cup te plannen. Ze pleitte ook voor gelijke financiële behandeling van de vrouwen. Daarnaast kaartte ze sociale wantoestanden in haar land aan en was ze scherp voor president Donald Trump.

“We hebben een unieke kans om dit spelletje te gebruiken om van de wereld een beter oord te maken”, zei Rapinoe in haar toespraak. “Dat is onze verantwoordelijkheid. Doe iets, om het even wat, maar doe iets.”

De Amerikaanse bondscoach Jill Ellis werd tot beste trainer in het vrouwenvoetbal verkozen. Ze kreeg de voorkeur op twee andere bondscoaches: Phil Neville (Engeland) en Sarina Wiegman (Nederland).

Alisson Becker is ’s werelds beste doelman. Het Braziliaanse sluitstuk van Champions League-winnaar Liverpool haalde het eerder verrassend van de Duitser Marc-André ter Stegen (Barcelona) en zijn landgenoot Ederson (Manchester City). Vorig jaar ging Rode Duivel Thibaut Courtois met de prijs aan de haal.

bron: Belga