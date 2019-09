Minnelijke schikking voor Nethys-topman Stéphane Moreau in verschillende gerechtelijke dossiers

Nethys-topman Stéphane Moreau heeft met het Luikse parket-generaal een akkoord bereikt over een minnelijke schikking voor verschillende gerechtelijke dossiers. Dat schrijft de krant Le Soir op haar website. De deal moet nog groen licht krijgen van de raadkamer. Als dat gebeurt, zal Moreau niet voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. Volgens lesoir.be slaat de schikking op drie dossiers: het mega-onderzoek rond de intercommunale Tecteo en de firma Ogeo, de bouw van een hydro-elektrische centrale in Noord-Kivu en het beheer van de huisvestingsmaatschappij Société de Logement du Plateau.

Procureur-generaal Christian De Valkeneer bevestigt aan de krant dat er een “proces” in gang is gezet, onder voorbehoud van het standpunt van de raadkamer. Meer details wilde hij niet kwijt. Moreau noch zijn advocaat heeft gereageerd op het nieuws. Welk bedrag met de schikking gemoeid is, is vertrouwelijk.







PVDA heeft ontslagnemend minister van Justitie Koen Geens (CD&V) opgeroepen zijn positief injunctierecht aan te wenden om de schikking ongedaan te maken en om het parket vervolgingen in de dossiers te laten instellen. “Dit systeem voert een klassenjustitie in, waarbij de rijksten kunnen betalen om een proces te voorkomen. Wij willen een openbaar proces en sancties indien Stéphane Moreau schuldig wordt bevonden”, zegt Kamerfractieleider Raoul Hedebouw. “Wat het nog schokkender maakt, is dat we weten dat Stéphane Moreau deze schikking zal kunnen betalen dankzij al het geld dat hij de voorbije jaren heeft verzameld aan het hoofd van de openbare structuren die hij leidt”.

bron: Belga