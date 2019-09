Laatste zonnige en droge dag van de week

Deze namiddag wordt het meestal droog met afwisselend zon en wolkenvelden, de maxima liggen rond 20 graden. ’s Nachts bereikt een storing ons land via het westen en krijgen we regen of buien. Vanaf morgen wordt het vrij winderig en zal het enkele dagen regenen. Deze namiddag wisselen wolkenvelden af met opklaringen. Plaatselijk zou er nog een buitje kunnen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 20 tot 21 graden in het westen.

Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vooral in het noordwesten kan er wat regen vallen. ’s Nachts wordt het overal meestal betrokken en op het eind van de nacht kunnen er vooral in het centrum en westen van het land enkele buien vallen. De minima liggen tussen 10 en 16 graden bij een zwak tot later matige zuidenwind.







Morgen zijn er in de voormiddag enkele plaatselijke buien mogelijk. Vanaf de middag bereikt een vrij actieve regenzone ons land in het westen en trekt vervolgens oostwaarts over ons land. Aan de kust is een onweer niet uitgesloten. Het zal in de namiddag meestal betrokken en regenachtig worden. Op het eind van de namiddag wordt het droger in het westen en verschijnen er enkele opklaringen. We halen 14 tot 19 graden bij een matige tot aan zee en in de Ardennen vrij krachtige wind uit zuidelijke richtingen. Rukwinden tot 50 kilometer per uur zijn mogelijk.

Morgenavond en – nacht wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met wat regen of enkele buien. De minima schommelen tussen 10 en 14 graden bij een matige tot aan zee soms vrij krachtige wind uit het zuidwesten.

Woensdag is het wisselvallig met soms intense buien die door het land trekken. Ook op donderdag worden perioden van regen of buien verwacht en zal het zwaarbewolkt zijn.

