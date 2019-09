Iran geeft Britse olietanker vrij

De midden juli in de straat van Hormoez door Iran in beslag genomen en onder Britse vlag varende olietanker is weer “vrij in zijn bewegingen”. Dat heeft woordvoerder Ali Rabiei van de Iraanse regering vandaag bekendgemaakt. “Zoals reeds gezegd is het juridisch onderzoek afgesloten en de voorwaarden voor het vrijgeven van de tanker zijn vervuld zodat de tanker weer vrij is in zijn bewegingen”, zei Rabiei op een persconferentie, alluderend op het Zweedse schip Stena Impero.

Of het schip Iran reeds heeft verlaten of wanneer dit zou gebeuren, zei de woordvoerder niet.







De Iraanse Revolutionaire Wacht had het 183 meter lange schip met zijn 23 opvarenden op 19 juli opgebracht onder voorwendsel dat het voorschriften van het maritiem recht in de Perzische Golf had overtreden. Met name dat het noodoproepen had genegeerd en zijn transponder had afgezet na een aanvaring met een vissersschip.

Het juridisch onderzoek in de zuidelijke Iraanse havenstad Bandar Abbas heeft volgens Teheran 65 dagen geduurd.

Teheran heeft op 4 september al zeven bemanningsleden laten gaan.

Eigenaar van het schip is Stena Bulk.

