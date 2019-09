David Goffin, vijftiende, zakt een plaats op ATP-ranking

David Goffin moet vandaag een positie inleveren op de nieuwe wereldranglijst in het mannentennis. De Luikenaar staat vijftiende. Goffin was afgelopen week het eerste reekshoofd in Metz maar ging meteen onderuit tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta, van wie hij nog had gewonnen op de US Open.

De toernooizege ging in Metz naar de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Die doet in het klassement een uitstekende zaak en wipt van 61 naar 39. Verliezend finalist Aljaz Bedene gaat twaalf banken vooruit. De Sloveen is nu 64e.







Helemaal bovenaan het klassement behoudt de Serviër Novak Djokovic de eerste plaats voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer. Die laatste twee wonnen zondag met Team Europa de derde editie van de Laver Cup in Genève. Nadal moest op de slotdag wel afhaken door een polsblessure.

De Rus Daniil Medvedev stak voor eigen publiek de titel op zak in Sint-Petersburg. Hij blijft vierde op de ranking, voor de Oostenrijker Dominic Thiem. Ook de rest van de top tien wijzigt niet.

De Belgen moeten allemaal enkele plaatsen inleveren. Er is verlies voor Kimmer Coppejans (-3, 163e), Steve Darcis (-2, 184e), Ruben Bemelmans (-4, 202e) en Arthur De Greef (-5, 253e).

