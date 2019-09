Antonio Tiberi pakt ondanks materiaalpech goud in juniorentijdrit WK wielrennen

Antonio Tiberi heeft zich vandaag op het WK wielrennen tot wereldkampioen in het tijdrijden bij de junioren gekroond, ondanks materiaalpech bij de start. De Italiaan legde de 28 kilometer in het Engelse Harrogate af in 38:28.25 (gem. 43,050 km/u). Lars Van Ryckeghem, geplaagd door kettingpech, werd 28e op 2:35.39. Branko Huys eindigde als 33e op 2:58.86. Tiberi was 7.79 seconden sneller dan de Nederlander Enzo Leijnse, die de zilveren medaille pakte. De Duitser Marco Brenner vervolledigde op 12.62 het podium.

Vlak na de start verloor Tiberi een kleine halve minuut. Zijn pedaal brak af en hij moest even wachten tot de fietswissel kon doorgaan. Toch slaagde hij er nog in een onklopbare toptijd op de tabellen te zetten.







Opvallend, ook bij de meisjes juniores verliep de tijdrit van de kersverse wereldkampioene eerder op de dag niet probleemloos. De Russin Aigul Gareeva veroverde het goud nadat ze kort voor de finish een bocht had gemist en zo een tiental seconden had verloren.

Vorig jaar verpletterde Remco Evenepoel de tegenstand in de juniorentijdrit tijdens het WK in het Oostenrijkse Innsbruck. Branko Huys werd toen 44e.

bron: Belga