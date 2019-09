VIDEO. Jitske Van de Veire gaat topless voor ‘Taboob’

Niemand minder dan Jitske Van de Veire liet zich maandagavond in ‘Gert Late Night’ topless fotograferen voor ‘Taboob’.

‘Taboob’ is een project van bedenker Jasper Declercq en fotograaf Noortje Palmers dat nagaat in hoeverre Instagram foto’s van borsten censureert. Instagram heeft immers een algoritme dat te naakte foto’s automatisch verwijdert. Op het Instagramaccount van ‘Taboob’ worden alleen maar borsten getoond waarbij de tepels op verschillende manieren gecamoufleerd worden.

Naaktmodel







Gert & James gingen in ‘Gert Late Night’ na of stickers van hun hoofden geplakt op borsten ook zouden ontsnappen aan het algoritme. Als model schakelden ze Jitske in, de 26-jarige dochter van MNM-presentator Peter Van de Veire. Het resultaat is prachtig.

