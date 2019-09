NikkieTutorials prikt datum voor huwelijk: “Iemand knijp me!”

Een paar weken nadat NikkieTutorials ten huwelijk werd gevraagd op vakantie in Italië, zijn er al grote stappen gemaakt richting haar trouwdag. De Nederlandse beautyvlogger heeft zelfs al een trouwdatum vastgesteld.

“Vandaag hebben Dylan en ik onze trouwdatum vastgelegd”, aldus een dolgelukkige Nikkie, waarbij het nieuws nog niet helemaal lijkt door te dringen. “Iemand knijp me!”

today Dylan and I set the date for our wedding 👰🏼✨ someone pinch me! 🥰 — NikkieTutorials (@NikkieTutorials) 19 septembre 2019



In augustus verloofd







Nikkie liet begin augustus via Instagram weten dat ze verloofd was met haar grote liefde Dylan. Ze waren samen uit eten in een restaurant in een Italiaanse grot, toen Dylan op één knie ging.