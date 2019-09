IN BEELD. ‘Game of Thrones’ neemt met twaalf beeldjes afscheid van de Emmy’s

De fantasyreeks ‘Game of Thrones’ van HBO is tijdens de 71ste Emmy Awards bekroond als beste dramareeks. De Britse reeks ‘Fleabag’ was dan weer de beste komedie.

‘Game of Thrones’ was de absolute favoriet voor beste dramareeks, hoewel het achtste en laatste seizoen door heel wat fans bekritiseerd werd. Peter Dinklage kreeg bovendien de Emmy voor beste acteur in een bijrol in een dramaserie. Samen met de tien prijzen in technische categorieën van vorige week, evenaart de HBO-reeks zo zijn eigen record.







De Amazon-reeks ‘Fleabag’ kreeg verrassend de Emmy voor beste komedie. Favoriet was de HBO-reeks ‘Veep’, die de categorie al driemaal won. ‘Fleabag’ was in totaal goed voor vijf Emmy’s. Ster en bedenker Phoebe Waller-Bridge won zo ook de Emmy voor beste hoofdrolspeelster in een komedie.

‘Chernobyl’ valt in de prijzen

De Britse actrice Jodie Comer rijfde dan weer de award voor beste hoofdrolspeelster in een dramareeks binnen voor haar rol in ‘Killing Eve’. Acteur Billy Porter kreeg de Emmy voor de beste hoofdrolspeler in een dramareeks voor zijn rol in ‘Pose’. Hij is de eerste zwarte man die openlijk homoseksueel is, om de Emmy in die categorie te krijgen.

Bill Hader won de Emmy voor beste hoofdrolspeler in een komedie, met zijn rol in ‘Barry’. ‘Chernobyl’ kreeg dan weer de Emmy voor beste miniserie. De HBO-reeks draait rond de kernramp uit 1986 en kreeg ook al heel wat technische awards.

De Primetime Emmy Awards zijn de prijzen voor Amerikaanse televisieprogramma’s uitgezonden tussen 1 juni 2018 en 31 mei 2019. De awards worden in 27 categorieën uitgereikt in aanwezigheid van ’s werelds bekendste acteurs, presentatoren, entertainers en schrijvers. De ceremonie voor de ‘Oscars van de televisie’ vond plaats in het Microsoft Theater in Los Angeles. Dit jaar was er geen vaste presentator, wat al geleden was van 2003.