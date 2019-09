Daar is de nieuwste datingtrend: soft-ghosting

De nieuwste trend in datingland is gearriveerd: soft-ghosting. Het fenomeen onderscheidt zich van het ‘harde’ ghosten doordat één van beide partijen niet botweg verdwijnt, maar berichten van de ander enkel liket, zonder meer.

De nieuwe, “zachtere” manier om een date af te wijzen lijkt desalniettemin even pijnlijk voor de geïnteresseerde partij. Soft-ghosting is ‘soft’ omdat de ander niet Houdini-gewijs een verdwijntruc opvoert, maar wel af en toe een teken van leven geeft door berichten te liken.







Terwijl iemand snel in de mot heeft wanneer hij/zij geghost wordt – alle berichten blijven immers onbeantwoord – kan het soft-ghosten veel langer aanslepen. Door de likes van de soft-ghoster is het immers onduidelijk of de date nog interesse heeft of niet. Heeft hij/zij het te druk? Zal hij/zij later antwoorden? Weet hij/zij misschien gewoon niet wat zeggen?

De verzender blijft in dubio achter, terwijl de ontvanger maar blijft liken. Totdat het zonneklaar is dat er geen vervolg zal komen aan het gesprek. Dat besef kan al na enkele dagen insijpelen, maar evengoed verkeert de verzender nog wekenlang in staat van vertwijfeling.

“Beleefder”

Soft-ghosting is voor sommigen een “beleefdere” manier van afwijzen dan ‘hard’ ghosten, en steekt daarom steeds meer de kop op op datingapps. De gemakzuchtige ontvanger wil niet bot overkomen door het gesprek onaangekondigd te verlaten, maar wil evenmin energie investeren om het gesprek gaande te houden.

Gemanierde daters houden zich evenwel aan deze tip: als je het gesprek wil afronden, laat het je match dan gewoon weten – op een beschaafde manier – en vermeld idealiter ook waarom. Zo bespaar je de ander een hoop onzekerheid, twijfels en – vooral – tijdverlies.