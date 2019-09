Zowat 4.000 mensen beleven autovrije dag in Gent

Net zoals heel wat andere steden is Gent vandaag autovrij. Van 10.00 tot 18.00 uur wordt er geen gemotoriseerd verkeer toegelaten in de binnenstad. Voetgangers, fietsers en openbaar vervoer krijgen zo extra ruimte. Nieuw dit jaar is dat ook de R40 tussen Dampoort en Muidelaan autovrij is. Naar schatting zowat 4.000 mensen kwamen van de autovrije ruimte genieten. “Onze publieke ruimte biedt veel meer mogelijkheden dan autoverkeer”, zegt schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw (Groen). “Daarover gaat de Week van de Mobiliteit. Over je amuseren op straat, over wandelen en fietsen, over de stadsring als groene boulevard.”

Alle activiteiten tijdens Gent Autovrij vinden plaats op de stadsring (R40) aan Dok-Noord en Dok-Zuid. De stad Gent organiseert tientallen activiteiten voor jong en oud: een fietsbeurs met de laatste trends in de fietswereld, een verkoop van tweedehandsfietsen, een mobimarkt over mobiliteit in Gent, autodelen of de lage-emissiezone, een minigolfparcours, een death ride, een vuurloop op hete kolen, enzovoort.







De “Zoefmasters”, de campagnefiguren van de Gentse Week van de Mobiliteit, leiden alles in goede banen. Deze “meesters in verplaatsing” roepen iedereen op om die week extra veel aandacht te hebben voor duurzame mobiliteit.

Schepen Watteeuw is tevreden. “Bewoners praten met elkaar, het is aangenaam en rustig. We bewijzen hoe een stad ook kan zijn.”

Voor de schepen is de autovrije buurt van de Muide ook een voorsmaakje van hoe de stad er straks kan uitzien. “Eens de Verapazbrug af is, krijg je hier een andere situatie, een ander gebied, met enkel auto’s die hier moeten zijn. Dat geeft een ander gevoel. We geven dus eigenlijk nu al een preview van hoe het zal worden.”

bron: Belga