Verbinding Hongkong luchthaven verstoord

Hongkong heeft vandaag de spoor- en wegverbindingen met de luchthaven verminderd en de politiecontroles opgevoerd, om een actie te ondermijnen van demonstranten gericht op het verstoren van luchthavenactiviteiten.

De achtste internationale luchthaven ter wereld is de afgelopen tijd herhaaldelijk het doelwit geweest van demonstranten, die al meer dan drie maanden de afname van de vrijheden en de groeiende bemoeienis van Beijing met de semi-autonome regio aan de kaak stellen.

De protestbeweging had via verschillende forums de demonstranten opgeroepen “om de veerkracht van de luchthaven te ‘testen'”, door spoor- en wegverbindingen te verstoren en de gebouwen te bezetten.







Om te voorkomen dat demonstranten in te grote getale ter plaatse komen, stopt de sneltreinverbinding tussen de luchthaven en het centrum van Hongkong in minder stations en zijn de busverbindingen beperkt.

In de vroegere Britse kroonkolonie is er al meer dan vier maand protest tegen de plaatselijke regering, het communistische regime in Peking en zijn toenemende invloed in Hongkong. Sinds de protesten uitbraken op 9 juni, zijn ze uitgemond in massale antiregeringsdemonstraties. De betogers zeggen dat ze blijven protesteren tot al hun eisen ingewilligd zijn.

Bron: Belga