The Best FIFA Football Awards – Eden Hazard en Kevin De Bruyne azen op plaats in Wereldelftal van het Jaar

Morgen/maandag worden tijdens een gala-avond in het Scala in Milaan de Best FIFA Football Awards uitgereikt. Rode Duivels Eden Hazard en Kevin De Bruyne horen bij de kanshebbers voor een plaats in de FIFA FIFPro World 11, het Wereldelftal van het Jaar van de Wereldvoetbalbond FIFA en spelersvakbond FIFPro. Op 5 september werden de 55 genomineerden bekendgemaakt. De samenstelling van de FIFA FIFPro World 11 wordt bepaald door meer dan 23.000 spelers. Elke voetballer kiest een doelman, vier verdedigers, drie middenvelders en drie aanvallers. Voor de prestaties wordt gekeken naar de periode tussen 16 juli 2018 en 19 juli 2019.

Vorig jaar stond Hazard na zijn schitterend WK in Rusland in het Wereldelftal, als eerste Belg ooit (sinds de start in 2005). De Bruyne, Thibaut Courtois en Romelu Lukaku zaten toen bij de genomineerden.

Op de Best FIFA Football Awards worden meerdere prijzen uitgereikt. Voor de trofee van beste speler liggen de Argentijn Lionel Messi (Barcelona), de Portugees Cristiano Ronaldo (Juventus) en de Nederlander Virgil van Dijk (Liverpool) in de balans. Hazard stond op de shortlist met de top tien maar haalde de laatste drie niet. Vorig jaar won de Kroaat Luka Modric als opvolger van Ronaldo.

Voor de prijs van beste speelster gaat het tussen de Engelse Lucy Bronze en de Amerikanen Alex Morgan en Megan Rapinoe. De beste coach bij mannen wordt de Spanjaard Pep Guardiola (Manchester City), de Duitser Jurgen Klopp (Liverpool) of de Argentijn Mauricio Pochettino (Tottenham). Als beste trainer bij de vrouwen gaat het tussen de Amerikaanse Jill Ellis (Verenigde Staten), de Engelsman Phil Neville (Engeland) en de Nederlandse Sarina Wiegman (Nederland).

Er zal ook een Puskas Award worden uitgereikt voor het mooiste doelpunt. Lionel Messi (met een stifter tegen Betis), de Colombiaan van River Plate Juan Fernando Quintero (een vrije trap) en de Hongaar Daniel Zsori (een omhaal voor Debrecen) maken kans.

bron: Belga