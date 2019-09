Van “Star Trek” bekend, is de Amerikaanse acteur Aron Eisenberg op 50-jarige leeftijd overleden, zo hebben Amerikaanse media zondag op gezag van zijn echtgenote gemeld. In “Star Trek: Deep Space Nine” speelde Eisenberg de rol van Nog.

De laatste tijd was het stiller geworden rond de acteur.

Waaraan Eisenberg is overleden, is niet bekend.

Bron: Belga