Standard opnieuw alleen leider na 3-0 zege tegen Eupen

Koploper Standard heeft vandaag de drie punten thuisgehouden tegen Eupen op de achtste speeldag in de Jupiler Pro League. Op Sclessin haalden de Rouches het met 3-0. Kostas Laifis (6.) en Akeksandar Boljevic (27., 61.) namen de doelpunten voor hun rekening. Bij Standard begon Zinho Vanheusden voor het eerst dit seizoen in de basis. De verdediger kreeg meteen de aanvoerdersband van Michel Preud’homme. De Panda’s zagen af in het wedstrijdbegin, na amper zes minuten kwamen de Luikenaars al op voorsprong. Eupen-doelman De Wolf had geen verhaal tegen een afstandsschot van Laifis. Nog voor het halfuur verdubbelde Boljevic de score. Op voorzet van Gavory kopte de Montenegrijn het leer tegen de netten.

Op het uur lukte Boljevic zijn tweede treffer van de namiddag. Hij kapte zijn tegenstander uit, om vervolgens van buiten het strafschopgebied de 3-0 in de linkerbenedenhoek te borstelen. Eupen moest het slot van de match met tien man afwerken. Jordi Amat kreeg een rode kaart in de 83e minuut voor een gemene overtreding op Gavory.







In de stand blijft Standard aan de leiding met 18 punten. Antwerp, dat één match minder speelde, volgt met 15 punten. Excel Moeskroen is derde met hetzelfde puntentotaal. Club Brugge, met twee wedstrijden minder op de teller, staat op de vierde plaats met 14 punten. Eupen is de rode lantaarn met drie punten.

Om 18u staat nog de clash tussen Club Brugge en Anderlecht op het programma. Zulte Waregem-AA Gent is de afsluiter van de speeldag.

bron: Belga