Politiek journalist Jan De Meulemeester naar vlaamsparlement.tv

Politiek journalist Jan De Meulemeester wordt presentator bij vlaamsparlement.tv, de televisiezender van het Vlaams Parlement. De Meulemeester vertrok in juli bij VTM NIEUWS. Nu gaat hij aan de slag als schermgezicht bij vlaamsparlement.tv, waar hij twee programma’s gaat presenteren. Dat heeft Belga vernomen bij vlaamsparlement.tv. Op 11 juli bracht Jan De Meulemeester voor VTM NIEUWS nog verslag uit van een tumultueuze 11 juli-viering in het Brusselse stadhuis en van het ontslag van Kris Van Dijck als parlementsvoorzitter. Een dag later, op 12 juli, was De Meulemeester zelf onderwerp van verrassend nieuws. De Wetstraatjournalist vertrok na zes jaar bij VTM NIEUWS. Voordien werkte De Meulemeester ook voor de VRT (2005-2013).

Nu gaat De Meulemeester aan de slag bij vlaamsparlement.tv, de zender van het Vlaams Parlement. De Meulemeester zal er twee programma’s presenteren. Zo zal hij elke woensdag na de plenaire vergadering “Studio Vlaams Parlement” presenteren. De Meulemeester zal er in gesprek gaan met volksvertegenwoordigers over de politieke actualiteit in het Vlaams Parlement. Daarnaast modereert hij elke vrijdag het debatprogramma “Het Debat”, waarin parlementsleden van alle partijen in de studio de degens kruisen over de Vlaamse politieke hete hangijzers.

De Meulemeester kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. “‘Afscheid is de deur naar de toekomst’. Met die woorden sloot ik het hoofdstuk bij mijn vorige werkgever af”, zegt hij. “De toekomst is vandaag en voelt heel natuurlijk aan. Op vlaamsparlement.tv krijg ik de ruimte om dieper in te gaan op de besluitvorming in het Vlaams Parlement. Ik zal in deze programma’s mijn journalistieke ziel kwijt kunnen en de vragen stellen die ertoe doen en meteen ook het verschil maken. Duidelijkheid en eenvoud primeren, zonder te vervallen in politiek jargon, steekspelletjes en journalistiek haantjesgedrag.”

Ludwig Verduyn, hoofdredacteur van vlaamsparlement.tv is “verheugd” met de komst van De Meulemeester. “Jan is met zijn jarenlange journalistieke ervaring in de Wetstraat een waardevolle aanvulling op het presentatieteam. Ik ben ervan overtuigd dat hij de activiteiten in het Vlaams Parlement op een heldere en eenvoudige manier kan duiden. Jan is onmiskenbaar een talent.”

Ook Kris Hoflack, directeur communicatie van het Vlaams Parlement en voormalig hoofdredacteur van de VTM-nieuwsdienst, is opgetogen over de komst van De Meulemeester. “Zijn politieke kennis, zijn aanpak en zijn frisse stijl zijn een absolute meerwaarde voor vlaamsparlement.tv.”

bron: Belga