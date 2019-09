Minstens 26 doden bij busongeval in Pakistan

Tenminste 26 mensen, onder wie kinderen, zijn omgekomen toen hun passagiersbus in het noorden van Pakistan op een heuvel inreed. Dat melden officiële bronnen zondag. De bus was onderweg van Skardu, een beroemde toeristische bestemming, naar de garnizoensstad Rawalpindi toen het ongeval plaatsvond in de noordelijke regio van het land, Gilgit-Baltistan, dat grenst aan China.

Bij het ongeval raakten ook twaalf mensen gewond, zei Faizullah Faraq, een woordvoerder van de regionale overheid. Ze zijn overgebracht naar een ziekenhuis in Chilas. Volgens de woordvoerder is de identificatie van de slachtoffers nog aan de gang. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend, zei Mushtaq Ali, een woordvoerder van het districtsbestuur.

Verkeersongevallen komen veel voor in Pakistan vanwege een gebrek aan adequate infrastructuur, slecht onderhouden voertuigen en onzorgvuldig rijden. Volgens het Pakistaanse Bureau voor de Statistiek worden elk jaar ongeveer 9.000 verkeersongevallen gerapporteerd, waarbij ongeveer 4.000 mensen omkomen.

bron: Belga