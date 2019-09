Laver Cup – Team Europa wint ook derde editie

Team Europa heeft de derde editie van de Laver Cup tennis gewonnen. Team Wereld ging in het Zwitserse Genève met 13-11 voor de bijl. De Duitser Alexander Zverev (ATP 6) bezorgde de Europeanen de beslissende punten door de Canadees Milos Raonic (ATP 24) met 6-4, 3-6 en 10/4 te verslaan. Het team van kapitein Björn Borg stond halverwege de slotdag nog 7-11 achter tegen Team Wereld van kapitein John McEnroe. De Zwitser Roger Federer (ATP 3) hield de hoop op een Europese zege levend door de Amerikaan John Isner (ATP 20) met 6-4 en 7-6 (7/3) te kloppen. Zverev klaarde uiteindelijk de klus.

Vrijdag leverde een overwinning één punt op. Zaterdag was een zege goed voor twee punten, zondag voor drie.

Ook in de vorige twee edities van de Laver Cup ging de eindzege naar Team Europa. De volgende editie vindt van 25 tot 27 september 2020 plaats in het Amerikaanse Boston.

bron: Belga