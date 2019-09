Karolina Muchova verovert eerste WTA-titel

De Tsjechische Karolina Muchova (WTA 45) heeft vandaag haar allereerste WTA-titel veroverd. Ze versloeg in de finale van het toernooi in het Zuid-Koreaanse Seoel (hard/250.000 dollar) de Poolse Magda Linette (WTA 48) in twee korte sets. Na een uur en negen minuten stond de 6-1, 6-1 eindstand op het bord. In mei had Muchova haar eerste WTA-finale verloren. Op het graveltoernooi in Praag moest ze toen buigen voor de Zwitserse Jil Teichmann. Op de erelijst in Seoel volgt Muchova de Nederlandse Kiki Bertens op. De 27-jarige Linette stond voor de derde keer in een WTA-finale. Vorige maand pakte ze haar eerste titel door het Bronx Open in New York te winnen. In september 2015 verloor ze in Tokio de finale van Yanina Wickmayer.

bron: Belga