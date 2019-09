Josef Newgarden is opnieuw Indycar-kampioen, Colton Herta wint slotmanche

De 27-jarige Amerikaan Josef Newgarden (Penske) heeft zich voor de tweede keer in zijn carrière, na 2017, tot kampioen in de IndyCar gekroond. In de slotmanche, de Grand Prix van Monterey, zondag in Laguna Seca (Californië), had hij daarvoor genoeg aan een achtste plaats. De Amerikaanse rookie Colton Herta (Harding Steinbrenner) won, voor de Australiër Will Power (Penske) en de Nieuw-Zeelander Scott Dixon (Chip Ganassi). In de eindstand heeft Newgarden 25 punten voor op de Fransman Simon Pagenaud (Penske), vierde in Monterey. De Amerikaan Alexander Rossi (Andretti) is op 31 punten derde. Newgarden won dit seizoen in Saint Petersburg, Detroit, Texas en Iowa en stond in zeven van de zeventien grote prijzen op het podium.

bron: Belga