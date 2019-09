Eerste Duitser in de ruimte Sigmund Jähn overleden

Sigmund Jähn, de eerste Duitser in de ruimte, is zaterdag op 82-jarige leeftijd overleden, zo heeft het Duitse ruimtevaartbureau DLR zondag bekendgemaakt. Piloot en militair wetenschapper Jähn werd in 1976 in de toenmalige Duitse Democratische Republiek (DDR) geselecteerd om kosmonaut te worden.

Hij kreeg een opleiding van twee jaar in Sterrenstad bij Moskou.

Op 26 augustus 1978 vloog hij van op Bajkonoer in Kazachstan met de Russische Sojoez-31 naar het Russische ruimtestation Saljoet-6. Zijn gezel was de Sovjetrus Valeri Bykovski. De Oost-Duitser keerde in gezelschap van Bykovksi na 124 omwentelingen met de Sojoez-29 naar huis terug.

In totaal verbleef Jähn 7 dagen, 20 uur en 49 minuten in de ruimte.

De kosmonaut werd een volksheld, maar bleef bescheiden. Na de hereniging van Duitsland bleef hij als de eerste Duitser in de ruimte gelden. Pas in 1983 werd de West-Duitser Ulf Merbold met een Amerikaanse spaceshuttle de tweede Duitser in de ruimte.

Na zijn vlucht kwam Jähn als adviseur bij het Duitse ruimtevaartbureau en het Europese Ruimtevaartbureau ESA terecht. Hij hielp onder meer bij de opleiding van Europese astronauten in Sterrenstad.

bron: Belga