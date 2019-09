Albanië opnieuw opgeschrikt door nachtelijke naschok

Albanië is in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een nieuwe aardbeving, met een magnitude van 4,8. Dat meldt het Amerikaanse geofysische instituut USGS. Eerder op zaterdag had een reeks aardbevingen in het land paniek veroorzaakt. De meest recente beving gebeurde om 0.07 uur, op een diepte van 10 kilometer. Het epicentrum lag bij het stadje Shijak, meer landinwaarts dan bij de eerste aardbeving.

Er waren niet onmiddellijk berichten over nieuwe slachtoffers. Intussen zijn al minstens 108 mensen gewond geraakt bij de reeks aardbevingen in het land, zo meldt de nieuwswebsite shqiptarja.com.

Bron: Belga