We weten eindelijk hoe de Denisovamens eruitzag

De moderne mens is niet de enige mens die ooit de aardbol bevolkte. De Neanderthalers kennen we al langer, maar de Denisovamens werd pas in 2008 ontdekt en is dus nog relatief ‘nieuw’. Wetenschappers zijn er nu in geslaagd om aan de hand van DNA afkomstig uit archeologische resten het uiterlijk van de Denisovamens te reconstrueren.

Sinds de vondst van een pinkbotje, drie tanden en een kaakbeen in een grot in Siberië in 2008 zijn wetenschappers geobsedeerd door de Denisovamens. Samen met de moderne mens en de Neanderthalers bevolkten zij zo’n 100.000 jaar geleden de aardbol, tot ze 50.000 jaar geleden uitstierven.

Reconstructie







Waarom de Denisovamens het niet overleefde, is tot op heden een raadsel. Wel weten we intussen dat ze overeenkomsten vertoonden met zowel de moderne mens als de Neanderthalers en dat ze voornamelijk in Siberië en Oost-Azië leefden. Er zijn sporen die erop wijzen dat ze zich op grote hoogte in Tibet vestigden en daardoor een gen overbrachten dat er ook nu nog voor zorgt dat de mens op zulke hoogte kan overleven. Bovendien zou maar liefst 5% van de genen van de bevolking van Oceanië terug te voeren zijn op de Denisovamens.

“Op veel vlakken leken de Denisovamensen op Neanderthalers, maar sommige trekken hebben ze gemeenschappelijk met de moderne mens en op nog andere vlakken waren ze uniek”, aldus professor Liran Carmel, een onderzoeker aan de Hebrew University of Jerusalem aan BBC. De reconstructie die op vrijdag werd onthuld toont onder andere dat het voorhoofd van de Denisovamens breder was dan dat van Neanderthalers en moderne mensen en dat ze bijna geen kin hadden.