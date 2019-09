Proficiat! Eva Daeleman in alle stilte getrouwd met Stijn

Eva Daeleman en haar lief Stijn Heymans hebben elkaar het ja-woord gegeven. Op Instagram deelde de voormalige radiopresentatrice enkele kiekjes van de ceremonie. “Want als ge het voelt, dan voelt ge het. Voor altijd.”

Eva en Stijn vormen al een koppel sinds 2017 en wonen sinds eind 2018 in Oostende. De twee leerden elkaar kennen in een park via een gemeenschappelijke vriend. “Hij was totaal niet onder de indruk van mij. Dat vond ik zo superfijn”, vertelde ze onlangs aan HUMO.

Te intens en te luid







“Hoe vaak ik niet te horen heb gekregen dat ik te intens was, te luid, te gevoelig. Het was zo zalig om bij Stijn gewoon ‘veel’ te mogen zijn. Ik had niet gedacht dat ik dat ooit bij iemand zou kunnen. In relaties met mannen reduceerde ik mezelf altijd tot een maatschappelijk aanvaarde versie van mezelf. Ik werd ongelukkig en zocht uitwegen voor mijn wáre zelf, ging liegen, deed dingen waar ik absoluut niet trots op ben. Het was de enige manier waarop ik het kon volhouden. Toen ik Stijn tegenkwam, wilde ik dat niet meer.”

De twee werken ondertussen ook samen in hun coachinghuis in Oostende en schrijven samen de blog ‘Elke dag vakantie’.