Vijf mensen komen om bij instorting balkon in Guinee-Bissau

Vijf mensen zijn omgekomen in de West-Afrikaanse republiek Guinee-Buissau toen het balkon waaronder ze zich vrijdag tijdens een tropische storm in de hoofdstad schuilhielden, naar beneden kwam. Dat is vernomen van een medische bron en van getuigen. Een kind is nog vermist. In verschillende West-Afrikaanse landen, waaronder Guinee-Bissau, is het regenseizoen begonnen. Dat gaat de afgelopen weken gepaard met hevige regenval en zware onweersbuien waarbij meerdere slachtoffers vielen, met name in Senegal.

Ondanks herhaalde oproepen van de autoriteiten om thuis te blijven in geval van een storm, had een groep mensen vrijdagavond zijn toevlucht genomen onder een balkon op de eerste verdieping van een gebouw met drie verdiepingen, in het centrum van Bissau.

De hoofdstad van Guinee-Bissau had vrijdag te kampen met zware regenval en sterke wind, die de hele nacht duurde. Het balkon stortte in en vijf mensen kwamen om. Zes anderen zijn gewond, van wie twee ernstig, en een kind is nog vermist.

De gewonden zijn opgenomen in het Simao Mendes-ziekenhuis, het grootste ziekenhuis in de voormalige Portugese kolonie, waar ze zaterdag bezoek kregen van president José Mario Vaz. “Er is een onderzoek geopend om de oorzaak te achterhalen voor de instorting van het balkon”, zei minister van territoriale administratie, Maria Odete Semedo.

Bron: Belga