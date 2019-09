Veertienjarige komt om bij ongeval met tractor in Zwitserland

Bij een ongeval met een tractor is een 14-jarige omgekomen in Zwitserland. Dat communiceerde de politie zaterdag.

De adolescent zou tijdens het ongeval in Orsières in het kanton Wallis op de aanhangwagen van het voertuig hebben gezeten. De 58-jarige bestuurder van de tractor ging om een nog onbekende oorzaak op het tegengestelde baanvak rijden en botste daar met een wagen. De 14-jarige en een 60-jarige die ook op de aanhangwagen zat, werden daarbij van het voertuig geslingerd. De zestiger raakte ernstig gewond en werd met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De 14-jarige stierf ter plekke. De bestuurder van de tractor raakte lichtgewond.

bron: Belga