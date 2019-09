Somalië neemt langverwachte anti-corruptiewet aan

De Somalische president Mohamed Abdullahi Mohamed heeft zaterdag een langverwachte anti-corruptiewet goedgekeurd. Somalië is een van de meest corrupte landen ter wereld.

Het staatshoofd, beter bekend onder zijn bijnaam “Farmajo”, werd verkozen in 2017 en had de strijd tegen corruptie centraal gesteld in zijn verkiezingscampagne.

De nieuwe wet maakt de oprichting mogelijk van onafhankelijke anti-corruptiecommissies, zowel op federaal niveau als op regionaal niveau, zo blijkt uit een communiqué van het presidentschap. “Corruptie is erger dan kanker, omdat kanker alleen individuen doodt, terwijl corruptie de hele samenleving doodt”, zei de president in de verklaring.

In 2018 eindigde Somalië als laatste in de wereldranglijst wat betreft corruptie. Het fenomeen dwarsboomt er de inspanningen om het land weer op te bouwen na decennia van chaos, burgeroorlog en islamistische opstand.

De autoriteiten willen ook hun imago verbeteren en het vertrouwen winnen van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank om schuldenverlichting voor Somalië te verkrijgen.

