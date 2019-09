Minimumboete voor IJslandse omroep voor Palestijnse sjaals van inzending

De IJslandse openbare omroep RUV heeft van de European Broadcasting Union (EBU) de minimumboete van 5.000 euro gekregen, omdat zijn inzending tijdens het Eurovisiesongfestival van mei dit jaar met Palestijnse sjaals zwaaide voor het oog van de camera. Dat heeft de omroep zelf gemeld. Het Eurosongfestival vond plaats in Israël. Tijdens het voorlezen van de resultaten hielden de bandleden van de IJslandse groep Hatari de Palestijnse vlag omhoog, uit protest tegen de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden.

De RUV probeerde de boete nog tegen te houden in een brief aan de organisatie van het EBU. Daarin stond dat een openbare omroep nooit volledig kan voorkomen dat de artiest die hen vertegenwoordigt iets zegt of doet dat tegen de regels ingaat.

Ondanks de boete mag IJsland volgend jaar wel deelnemen aan de liedjeswedstrijd, die zal plaatsvinden in Rotterdam.

bron: Belga