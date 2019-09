Malta redt op zee tientallen migranten

Kort voor een bijeenkomst van de Europese Unie over de verdeling van bootvluchtelingen op Malta heeft die eilandstaat vanmorgen vroeg meer dan 200 migranten gered die op zee in nood waren gekomen, zo heeft het Maltese leger bekendgemaakt. Het gaat om in totaal 262 mensen van op meerdere boten, die in vier groepen werden opgepikt. Het eerste schip vervoerde 90 mensen, het tweede 78 en het derde 59 mensen. Een Maltese partrouilleboot nam 36 mensen over van het reddingsschip Ocean Viking, dat hen gisteren had opgepikt.

Alle kinderen en vrouwen zijn naar een ziekenhuis overgebracht, maar hun toestand luidt stabiel te zijn, zegt het Maltese leger.







Malta heeft deze week in totaal al 459 migranten opgevangen. Nog eens 182 zitten “gestrand” van de Ocean Viking van SOS Méditerrannée en Artsen zonder Grenzen, omdat zij volgens de eilandstaat niet in zijn wateren zijn opgepikt.

bron: Belga