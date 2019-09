Kerncentrale van Three Miles Island in Pennsylvania definitief stilgelegd

De laatste reactor van de kerncentrale van Three Miles Island, in de Amerikaanse staat Pennsylvania, is vrijdag definitief stilgelegd. In de centrale deed zich veertig jaar geleden het grootste nucleair ongeluk uit de Amerikaanse geschiedenis voor. Reactor 1 van de centrale, die in dienst genomen werd in september 1974, is vrijdagmiddag plaatselijke tijd stilgelegd, aldus Exelon, beheerder van de centrale. Exelon had twee jaar geleden al laten weten dat het de kerncentrale, die al enkele jaren verlies draaide, in september van 2019 wilde sluiten. In de centrale in Harrisburg was nog maar één reactor actief. De centrale beschikt nochtans over de nodige licenties om nog tot 2034 operationeel te blijven.

Hoewel heel wat inwoners van Pennsylvania voorstander zijn van een sluiting, hoopten politici echter op een reddingsplan. Zo’n plan moest de strijd tegen de CO2-uitstoot ten goede komen en soelaas bieden voor de zowat 675 banen die op het spel staan. Er kon echter binnen de vereiste tijdspanne volgens Exelon geen oplossing worden gevonden. Het bedrijf belooft dat alle werknemers die bereid zijn om te verhuizen, een baan aangeboden zullen krijgen op een andere site van de firma.

In maart 1979 kwam het in de kerncentrale van Three Miles Island door een reeks van factoren tot een gedeeltelijke meltdown van één van de twee reactoren die de centrale toen rijk was. Dit zwaarste ongeluk in een civiele kerncentrale in de VS zorgde er samen met de ramp in Tsjernobyl in 1986 voor dat er wereldwijd meer vraagtekens kwamen rond de veiligheid van kernenergie.

Bron: Belga