Euromillions Basket League – Charleroi start met nederlaag

Charleroi is vrijdag met een nederlaag aan de competitie begonnen. Het verloor in eigen zaal met 77-85 van Aalstar. Bij de rust was het 44-47 en in het derde kwart (16-22) sloeg Aalstar de kloof. Ivan Maras was met 23 punten topscorer van de partij en ook Marin Maric leverde met 17 punten en 9 rebounds een aardige bijdrage aan de Oost-Vlaamse zege. Bij de thuisploeg waren Alexandre Libert en Joe Rahon, allebei goed voor 15 punten, het best bij schot.

Zaterdag komen Leuven en Bergen in groep A nog in actie. Aalstar is na zijn tweede zege leider in de groep. De andere teams wonnen nog niet, maar Antwerp en Bergen speelden ook nog niet.

In groep B won Limburg United na een verlenging met 104-99 (rust 41-44) van Brussels. Na de reguliere speeltijd was het 86-86 gelijk. Jared Wilson-Frame scoorde, mede dankzij zeven driepunters, 26 punten voor de thuisploeg. Jonathan Augustin-Fairell scoorde er ook 26, maar stond in het verliezende kamp. In de andere wedstrijd van de tweede speeldag in groep B ontvangt Mechelen zaterdag Luik.

