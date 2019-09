Elise Mertens raakt in halve finale niet voorbij eerste reekshoofd Osaka

Elise Mertens (WTA 24) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de finale van het WTA-toernooi in het Japanse Osaka (hard/823.000 dollar). Ze verloor in de halve eindstrijd met 6-4 en 6-1 van thuisspeelster en eerste reekshoofd Naomi Osaka (WTA 4). De partij duurde precies een uur. Voor beide tennissters was het al de tweede wedstrijd van de dag. Door het slechte weer werden de kwartfinales vrijdag immers met een dag uitgesteld. Mertens klopte daarin de Italiaanse Camila Giorgi (WTA 54), Osaka was te sterk voor de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 36).

De 23-jarige Mertens en de 21-jarige Osaka stonden zaterdag voor de tweede keer tegenover elkaar. In september 2017 had Mertens de Japanse in drie sets verslagen op het toernooi van het Chinese Wuhan. Een jaar later zou Osaka op de US Open haar eerste grandslam winnen, kort daarna gevolgd door een tweede grandslamtitel op de Australian Open en de eerste plaats op de WTA-ranking.







Elise Mertens blijft voorlopig steken op vijf WTA-toernooizeges in het enkelspel. Ze won er ook al tien in het dubbel, waaronder onlangs de US Open aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka.

Osaka doet morgen in de finale een gooi naar een vierde titel. Haar tegenstander wordt de Duitse Angelique Kerber (WTA 15) of de Russin Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 41).

bron: Belga