Drie aardbevingen in Albanië: minstens 68 gewonden

In Albanië zijn zaterdag bij drie aardbevingen minstens 68 gewonden gevallen. Van hen werden 21 opgenomen in het ziekenhuis, zo meldt het Albanese ministerie van Gezondheid. De meesten liepen lichte verwondingen op. De zwaarste aardbeving had volgens het Albanese ministerie van Defensie een magnitude van 5,8. Volgens het Amerikaanse instituut USGS was dat een magnitude van 5,6. De aardbeving vond plaats rond 16 uur. Daarna volgden nog twee aardbevingen met magnitude 5,1 en 4,7.

Volgens het Albanese ministerie van Defensie lag het epicentrum van de eerste aardbeving ten noorden van de havenstad Durrës. Het ministerie sprak van de zwaarste aardbeving in decennia.

In Durrës en in hoofdstad Tirana veroorzaakten de bevingen paniek. Inwoners liepen in grote aantallen de straat op, zo meldden lokale media. De aardbeving was ook voelbaar in buurlanden Montenegro en Noord-Macedonië.

Op foto’s is zware schade te zien aan gebouwen, zoals aan een faculteit in Tirana. Stenen en ander omlaagvallend puin bedolven auto’s. In een ander gebouw in de hoofdstad is een verticale scheur ontstaan over verschillende verdiepingen.

In Tirana wonen ongeveer 600.000 mensen. Albanië telt 3 miljoen inwoners.

De Albanese premier Edi Rama gaat vanwege de aardbevingen niet naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Hij zei zijn deelname af en keerde uit Frankfurt terug naar Albanië, aldus het Albanese nieuwsagentschap ATA.

