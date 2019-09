Dag van strafpunten levert Sami Chouchi brons op

Sami Chouchi (IJF-18) heeft vandaag op de Grand Prix Judo van Tashkent brons veroverd in de klasse tot 81 kilogram. In zijn kamp om eremetaal won hij in een verlenging van de Rus Abas Azizov (IJF-116). Die kreeg na bijna drie minuten een derde strafpunt achter zijn naam omdat hij niet meer ten aanval trok. Het was al de derde kamp die de 26-jarige Chouchi won op strafpunten. In zijn eerste duel van de dag tegen de Kazach Vladimir Zoloëv (IJF-32) volstond een waza-ari om door te mogen naar de volgende ronde. Daarin won onze landgenoot een eerste maal op strafpunten, nadat de Wit-Rus Yusup Bekmurzaev (IJF- 157) na anderhalve minuut in de verlengingen de derde fatale shido en de daaraan verbonden uitsluiting moest incasseren. In zijn derde duel werd Sami Chouchi al na 39 seconden gevloerd door thuiskamper Muso Sobirov (IJF-139). In de herkansingen plaatste Chouchi zich toch nog voor een medaillekamp toen de Kazach Didar Khamza (IJF-19) vier seconden voor tijd uitgesloten werd met een derde strafpunt. Voor Chouchi, vorig jaar vice-Europees kampioen, is het de tweede bronzen medaille van het jaar. In januari werd hij derde op de Grand Prix van Tel Aviv.

bron: Belga