Werknemers zijn het gelukkigst in bedrijven die op zijn Scandinavisch werken

Werknemers zijn het gelukkigst in bedrijven die goed scoren op de toepassing van Scandinavische HR-principes. Dat zijn ondernemingen die inzetten op het welzijn van hun medewerkers, initiatieven nemen om job en gezin optimaal op mekaar af te stemmen, en investeren in loopbaanbegeleiding en bijscholingen.

Het werkgeluk van de Belg is de voorbije jaren gedaald. In 2015 gaf de Belgische werknemer zijn geluk op het werk gemiddeld 7,2 op 10. Vandaag is dat nog 6,5 op 10. Dat blijkt uit de bevraging van 2.100 werknemers en werkgevers door een onafhankelijk onderzoeksbureau in opdracht van uitzendbureau Tempo-Team. Aanleiding is de Week van het Werkgeluk die komende maandag van start gaat. Bij een derde van de werknemers scoort zijn werkgeluk minstens een 8 op 10. Een kwart geeft zichzelf minder dan 6.

Meer aandacht voor gezonde voeding op kantoor







Werkgevers kunnen wel degelijk een rol spelen in het geluksgevoel van hun werknemers, zo blijkt, zeker als ze de Scandinavische werkfilosofie aanhangen met ingrediënten als sterk teamwerk, welzijn op het werk en aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Vier op de tien gelukkige werknemers zeggen dat hun bedrijf meer aandacht besteedde aan fitheid en gezonde voeding, door onder meer sportinitiatieven te organiseren, ergonomische werkomgevingen te voorzien en minder gesuikerde snacks en drank aan te bieden. Bij de minder gelukkige werknemers zegt maar een kwart dat hun werkgever hier de voorbije jaren aandacht aan besteedde.

Werknemers die gelukkig zijn in hun job, geven beduidend meer aan dat hun werkgever de voorbije jaren sterker investeerde in loopbaanbegeleiding dan minder gelukkige werknemers (26% vs. 18%). Ook bijscholingen spelen een belangrijke rol, want gelukkige werknemers zijn vaker tevreden over het opleidingsaanbod van hun bedrijf (61% vs. 24%).

Hoe meer pauzes, hoe gelukkiger

Opmerkelijk: de schaarste op de arbeidsmarkt knaagt aan het geluksgevoel. Werknemers die minder gelukkig zijn, geven significant vaker dan gelukkige werknemers aan dat hun bedrijf er niet in slaagt de juiste mensen aan te trekken (43% vs. 15%). Werknemers van wie het bedrijf last ondervindt van de schaarste, stellen vaker dat er de laatste jaren minder werd geïnvesteerd in loopbaanbegeleiding en in de gezondheid van het personeel.

Werkgeluk zit vaak ook in kleine zaken, zoals koffiepauzes. Werknemers die gelukkig zijn op het werk, zeggen vaker dat ze voldoende kunnen pauzeren tijdens hun werkdag (80% vs. 58%).