Tiny maakt Alzheimer bespreekbaar bij kinderen

Vandaag is het de 25ste Wereld Alzheimer Dag. Naar aanleiding daarvan komt De Nationale Alzheimer Liga met een speciale editie van de kinderboekenreeks Tiny op de proppen. In het boek ‘Tiny en haar verwarde opa’ leert het jonge meisje omgaan met de ziekte van haar grootvader. “Mensen met de ziekte van Alzheimer voelen zich vaak verkeerd begrepen, zitten in een sociaal isolement en worden aan zichzelf overgelaten”, aldus de Liga.

“De volgende ochtend praat Tiny met haar mama over opa. Mama! Er is iets met opa! Hoezo lieverd?, vraagt mama. Hij vergeet soms waar hij net mee bezig was, zegt Tiny op een ongeruste toon. Dat is normaal hoor, dat heb ik soms ook, antwoordt mama al lachend. En onlangs was opa boos op mij, en ik had niet eens iets verkeerds gedaan, zegt Tiny droevig. Maak je geen zorgen, schat. Opa was waarschijnlijk een beetje moe, antwoordt mama geruststellend.”







In dit fragment van het boek zien we hoe Tiny zich zorgen maakt over de recente vergeetachtigheid en gedragsveranderingen van haar grootvader, tot de aankondiging van de ziekte. Tiny is een vaste waarde bij verschillende generaties kinderen, daarom zou het volgens de Liga helpen om jong en oud bekend te maken met de ziekte.

De Liga zal beginnen met een campagne in scholen, maar wil later ook de boekjes tot bij huisdokters brengen, zodat kinderen in de wachtkamer ze kunnen lezen, aldus Sabine Henry, president van de Nationale Alzheimer Liga.

De speciale editie van het boek Tiny is te koop via de website alzheimer.be/tiny en kost 6 euro (verzendingskost: 2 euro).

0800 15 225

Samen met de campagne rond Tiny, vestigt De Nationale Alzheimer Liga ook de aandacht op een gratis nummer. Wie vragen heeft, niet echt weet wat te doen, met iemand wil praten of ervaringen wil uitwisselen, kan voortaan gratis terecht – in het Nederlands of het Frans – op één enkel nummer: 0800 15 225.

Volgens Gerard De Spiegelaere, voorzitter van de Nationale Alzheimer Liga, helpt goed geïnformeerd zijn om een vroege diagnose te stellen: “Dit gratis nummer lijkt ons heel belangrijk voor iedereen die een luisterend oor wil en op zoek is naar informatie over Alzheimer. We hopen dat mensen die met vragen zitten, niet zullen aarzelen om dit nummer te bellen, zelfs als ze niet direct betrokken zijn bij de ziekte. Hoe meer mensen worden geïnformeerd, hoe beter de ziekte wordt begrepen en hoe meer patiënten uit hun isolement worden gehaald.”

De ziekte van Alzheimer is een neurodegeneratieve ziekte die hersencellen langzaam en geleidelijk vernietigt. In België wordt het aantal mensen met dementie vandaag geschat op 212.000, bij ongeveer de helft daarvan gaat het om de ziekte van Alzheimer.