Nethys – Waalse investeringsmaatschappij wil met consortium competitief bod uitbrengen op Elicio

De Waalse investeringsmaatschappij SRIW heeft vrijdag, in een brief aan Muriel Targnion, voorzitster van de Luikse intercommunale Enodia, aangegeven dat ze een “consortium kan vormen” voor een bod op windenergiebedrijf Elicio, “dat waarschijnlijk zeer competitief is in vergelijking met wat in de pers verschenen is”. Het consortium zou bestaan uit “industriëlen, investeerders uit de sector en financiële spelers”. Voorwaarde is wel dat een open verkoopproces gelanceerd wordt. Op Twitter bevestigde SRIW-voorzitter Olivier Vanderijst dat “de wil bestaat om te participeren in een open en transparante procedure, in een consortium met anderen, ten voordele van de gemeenten-aandeelhouders”. Eerder had de krant Le Soir de brief van SRIW aan Targnion gepubliceerd.

Elicio is een van de onderdelen waar het Luikse overheidsvehikel Nethys van af wil. Het bedrijf, het voormalige Electrawinds, is voor één symbolische euro beloofd aan Ardentia, een holding van de Luikse zakenman François Fornieri die geleid wordt door Nethys-CEO Stéphane Moreau. In ruil moet Ardentia een krediet terugbetalen aan Nethys van 265 miljoen euro. Het dossier kwam niet op de markt, aldus Le Soir.

Nethys is onderdeel van de Luikse intercommunale Enodia, het voormalige Publifin.

