“Jammer dat speciaal rapport van IPCC na klimaattop wordt gepubliceerd”

De Belgische klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele vindt het een “gemiste kans” dat het speciale rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties over de oceanen en de cryosfeer niet voor de VN-klimaattop van maandag wordt goedgekeurd. Het rapport moet nog gefinaliseerd worden in Monaco, waar de 51ste plenaire zitting van het IPCC van start ging. Van Ypersele maakt deel uit van de Belgische delegatie die aanwezig is op de IPCC-zitting, die nog tot en met 23 september duurt. Tegen de achtergrond van de klimaatverandering moet daar het speciale rapport over de oceanen en de cryosfeer (de verzameling van gebieden waar water voorkomt in de vorm van ijs, sneeuw, pakijs, gletsjers en permafrost) worden afgewerkt en goedgekeurd.

Het gaat om het laatste van een reeks van drie speciale rapporten in de zesde evaluatiecyclus van het IPCC. “Het is zeer belangrijk, vooral wat het zegt over de stijging van de zeespiegel. Het is een van de belangrijkste aandachtspunten, al is dat lang niet het enige”, zegt van Ypersele. “De stijging die we mogen verwachten aan het einde van de eeuw en daarna is groter dan we vreesden.”







De professor aan de UCL en de voormalige vicevoorzitter van het IPCC betreurt dat het rapport pas twee dagen na de VN-klimaattop van maandag in New York zal verschijnen. Aan die top nemen een honderdtal staatshoofden en regeringsleiders deel, waaronder ontslagnemend premier Charles Michel. “Het is zeer jammer, een gemiste kans”, klinkt het.

Bron: Belga