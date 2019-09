Clubtrainer Clement is op zijn hoede voor komst van Anderlecht

Zondagavond speelt Club Brugge in Jan Breydel gastheer voor Anderlecht. Als tweede in het klassement lijkt blauw-zwart duidelijk in het voordeel tegen de krasselende Brusselaars, die met 5 op 21 onderin bengelen. Maar Philippe Clement waarschuwt voor overdreven optimisme. Volgens hem weerspiegelt de dertiende plaats niet de waarde van RSCA. “Ik denk dat je met die verhoudingen (nummer twee tegen dertien, red) moet opletten. Ik heb al hun matchen gezien en in het veldspel waren ze telkens de beste, maar ze misten efficiëntie”, vertelde de Brugse coach twee dagen voor de topper.

Simon Davies liet donderdag verstaan dat Vincent Kompany waarschijnlijk niet fit geraakt. Volgens Clement verandert dat weinig aan zijn voorbereiding. “We veranderen onze aanpak niet afhankelijk van of Kompany speelt of niet. We zullen wel zien of hij speelt”, stelde hij. “Ik zal wel zien wie speelt bij hen wanneer we het wedstrijdblad krijgen. We zijn bezig met hoe Club moet spelen. Ik pas m’n tactiek niet aan op basis van 1 speler, of het zou Messi bij Barça moeten zijn.”







Club Brugge opende woensdag zijn Champions League-campagne met een doelpuntenloos gelijkspel thuis tegen Galatasaray. Een gebrek aan efficiëntie speelde de ploeg parten, maar volgens Clement zal het tij snel keren. “Het is heel lang geleden dat Club in de Champions League nog eens zoveel kansen afdwong. Ik maak de vergelijking met de ketchupfles. Op een bepaald moment gaan die ballen wel weer binnen.”

Ondanks het drukke schema is iedereen alvast fit. “Er zijn enkele spelers met kleine kwaaltjes of vermoeidheid, maar ik denk niet dat dit naar zondag een probleem mag geven.”

Percy Tau bleef tegen de Turken 90 minuten op de bank. Mag de Zuid-Afrikaanse winger, die al twee keer scoorde in de competitie, zondag wel weer op speeltijd rekenen? “We hebben veel goeie spelers en moeten keuzes maken op basis van wedstrijdplan, tactiek, samenhang”, legde Clement uit. “Elk van mijn 27 spelers heeft de kwaliteiten om voor Club Brugge te voetballen. Dat betekent dat niet iedereen elke match zal spelen.”

bron: Belga