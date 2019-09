Brexit-onderhandelaars praten over “concepten, principes en ideeën”

De Europese en Britse brexit-onderhandelaars Michel Barnier en Steve Barclay hebben in Brussel gepraat over een “eerste reeks van concepten, principes en ideeën” die de Britse regering naar voren heeft geschoven om een doorbraak te bereiken in de impasse rond de Ierse grenskwestie. “Michel Barnier en Steve Barclay kwamen overeen dat de technische onderhandelingen worden voortgezet. Deze gesprekken gaan over een eerste reeks van concepten, principes en ideeën die het Verenigd Koninkrijk naar voren heeft geschoven”, zo deelde de Europese Commissie na afloop van het onderhoud mee. Barclay had het na afloop over “een elan” in de gesprekken.

De Britse premier Boris Johnson wil komaf maken met de vangnetoplossing die Barnier met de vorige regering in Londen had uitgewerkt om te vermijden dat er na de brexit opnieuw controles uitgevoerd moeten worden op de grens tussen EU-lidstaat Ierland en Noord-Ierland, dat deel uitmaakt van het Verenigd Koninkrijk.







De Commissie staat open voor alternatieven, maar die moeten dan wel de doelstellingen van die zogenaamde backstop respecteren. Tot dusver is Londen niet met concrete voorstellen op de proppen gekomen. Donderdag stuurden de Britten wel de eerste documenten naar de Commissie. Die herhaalde vrijdag de nood aan een “volledig werkbare en juridisch operationele oplossing”.

Het Britse vertrek uit de EU staat gepland op 31 oktober. Johnson heeft tot dusver steeds gezegd dat zijn land op die dag de EU zal verlaten. Bij voorkeur met een akkoord over de Ierse grenskwestie en alle andere aspecten van de boedelscheiding, maar desnoods zonder.

bron: Belga