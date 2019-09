Angola zet in jaar tijd half miljoen clandestiene migranten het land uit

Angola heeft ruim een half miljoen clandestiene migranten het land uitgezet in een operatie tegen diamantsmokkel die een jaar geleden gelanceerd werd, zo heeft de regering vrijdag gezegd. “De autoriteiten hebben 527.725 illegale immigranten gerepatrieerd en ook 96 illegale diamantcoöperatieven, vier mijnprojecten en 289 diamantinkoophuizen gesloten”, verklaarde minister Pedro Sebastiao op een persconferentie in Luanda.

Bij de operatie, die ‘Transparantie’ gedoopt werd, is minstens 35.000 karaat aan diamant in beslag genomen. De operatie begon in september 2018 en maakt deel uit van de strijd tegen clandestiene mijnbouw en immigratie in het land.

Bron: Belga