22/9

Op zondag kan je gerust ademhalen in de hoofdstad, want dan is er geen enkele auto te bekennen in het gehele Brusselse Gewest. En om het feest van Autoloze Zondag compleet te maken valt er nog heel wat te beleven: laat je inspireren op de fietsbeurs, volg een cursus elektrisch steppen of waag je kans in de traagheidswedstrijd. Spring zeker ook eens binnen in de mobiliteitsdorpen in de verschillende gemeenten van Brussel en bij jeugdtheater BRONKS, dat van de autovrije gelegenheid gebruik maakt om een groot openingsfeest te geven.

brussel.be