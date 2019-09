Een op de vijf shoppers maakt zich schuldig aan ‘wardrobing’

Je kent het vast wel. Op zaterdagavond moet je naar de zoveelste trouw van het jaar en dus heb je een nieuwe outfit nodig. Jammer van het geld eigenlijk, want de kans is groot dat je die nieuwe jurk of dat fancy hemd maar een keertje draagt. Naar schatting maakt een op de vijf shoppers zich in zo’n geval weleens schuldig aan ‘wardrobing’.

De term zegt je wellicht niet zoveel. Met ‘wardrobing’ wordt het fenomeen bedoeld waarbij mensen een item kopen en het vervolgens dragen met het kaartje er nog aan. Met als uiteindelijke doel om het gedragen kledingstuk gewoon weer terug te sturen of te brengen.

Milieu







Klinkt onschuldig, maar dat is het niet. In het Verenigd Koninkrijk alleen al kost de praktijk winkels 1,5 miljard pond per jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van Checkpoint Systems waarbij 1.542 shoppers werden ondervraagd, blijkt dat Britten gemiddeld vier items ‘wardroben’ per jaar met een waarde van 40,95 pond per stuk. Sommige van die kledingstukken kunnen achteraf niet meer gebruikt worden en zeker wanneer het gaat om online shoppen, is het herhaaldelijk terugsturen van al die kleding niet alleen duur voor de winkel in kwestie, maar ‘wardrobing’ heeft ook een grote impact op het milieu.

Maak jij je weleens schuldig aan de praktijk? De kans is groot dat je niet wil investeren in een kledingstuk omdat het te trendgevoelig is. Kies liever voor minder kleding en meer tijdloze modellen die je keer op keer aan kan. Dat is goed voor het milieu en zo vermijd je om telkens weer met tientallen pakketjes naar het postkantoor te moeten rennen. Want eerlijk is eerlijk, dat is niet bepaald een lachertje.