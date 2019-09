Daarom hebben we nog steeds moeite met duurzame mode

Duurzame mode is tegenwoordig een hot topic. ‘Verantwoorde’ kledingmerken schieten als paddenstoelen uit de grond en ook grotere merken proberen beetje bij beetje om bewuster om te gaan met kleding. Toch vinden veel mensen het nog moeilijk om de stap van fast fashion naar duurzame mode te wagen. En nee, dat ligt niet aan het prijskaartje.

Er zijn talloze manieren om bewuster om te gaan met kleding. Zo kan je ervoor kiezen om een capsule wardrobe te hebben: minder kleding betekent minder nood aan grondstoffen en minder vervuiling. Verder kan je eens gaan winkelen bij de kringloopwinkel of een vintage boetiekje. Die spullen zijn immers toch al geproduceerd en het is veel beter voor het milieu om ze opnieuw te gebruiken in plaats van alles in de vuilbak te gooien.







En dan rest er natuurlijk nog de nieuwe, bewust geproduceerde mode. Ook hierin heb je verschillende categorieën. Sommige merken zijn aan de prijzige kant en verkopen uitsluitend duurzame kleding, internationale ketens trachten dan weer om hun productieprocessen beetje bij beetje aan te passen en transparant te zijn over hun methodes.

Aan aanbod is er dus geen gebrek. Maar toch is het aandeel van duurzame mode in de hele kledingindustrie nog beperkt; veel mensen stellen zich immers nog terughoudend op. Een studie van het Institut Français de la mode en Première Vision bevroeg consumenten in Frankrijk, Italië, Duitsland en de Verenigde staten om te achterhalen waarom duurzame kleding nog niet helemaal aanvaard wordt. De resultaten waren op z’n zachtst gezegd interessant. Zo vernemen we dat ongeveer de helft van de ondervraagden het afgelopen jaar weleens een duurzaam kledingstuk hebben gekocht en dat ze daar gemiddeld zo’n 150 euro aan kwijt waren.

Niet weinig, maar toch is het noch de prijs, noch de stijl die ons tegenhoudt. Winkelaars ergeren zich vooral aan het gebrek aan informatie omtrent duurzame mode. Enerzijds zijn merken volgens hen niet altijd transparant genoeg, anderzijds beseffen veel consumenten niet dat de mode-industrie een van de meest vervuilende industrieën ter wereld is. Het belang van duurzame kleding wordt daardoor door velen onderschat.