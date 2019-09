Parlementsverkiezingen Israël – Palestijnse president verzet zich tegen nieuwe regering-Netanyahu

De Palestijnse president Mahmoed Abbas heeft zich woensdag uitgesproken tegen een nieuwe Israëlische regering geleid door Benjamin Netanyahu. Zijn minister van Buitenlandse Zaken liet eerder op de dag echter nog weten dat de Palestijnen bereid zijn de dialoog aan te gaan met de nieuwe Israëlische premier, wie dat ook zal worden. “Onze positie: tegen Netanyahu”, aldus Abbas tijdens een bezoek aan de Noorse hoofdstad Oslo.

De ontslagnemende premier en zijn Likoed-partij hebben bij de parlementsverkiezingen van dinsdag bijna even veel zitjes behaald in het parlement als de partij Blauw-Wit van gewezen opperbevelhebber van het leger Benny Gantz (31 en 32 zetels). Likoed haalt met zijn huidige rechtse en religieuze partners bovendien niet de vereiste 60 zetels om een meerderheid te vormen, wat de deur opent voor lange onderhandelingen.

Het mening van Abbas over de nieuwe Israëlische premier lijkt veel meer uitgesproken dan die van zijn minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki. Die verklaarde eerder op de dag dat de Palestijnen bereid zijn om met de nieuwe premier rond de tafel te zitten om de onderhandelingen over het vredesproces te hervatten, wie die nieuwe premier ook mag worden.

Netanyahu verklaarde vorige week nog dat hij de Jordaanvallei op de bezette Westelijke Jordaanoever wil annexeren als hij herkozen wordt.

Bron: Belga