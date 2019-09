OM vraagt geen straf meer voor treinbestuurder na treinramp Buizingen

Op het proces over de treinramp in Buizingen heeft advocaat-generaal Ramaekers donderdag haar vordering aangepast voor de treinbestuurder die bij het ongeval betrokken was, en geen straf meer gevorderd voor de man. Maandag had het openbaar ministerie nog een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel gevorderd. De magistrate blijft erbij dat de bestuurder door een rood sein is gereden maar volgt nu de verdediging als die zegt dat moet gekeken worden naar wie de grootste fout heeft begaan, de bestuurder of de rechtspersonen NMBS en Infrabel. Als de zwaarste fout bij die laatsten ligt, kan de rechtbank de bestuurder wel nog schuldig verklaren maar de bestuurder geen straf meer opleggen.

bron: Belga