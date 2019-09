Nigeria heeft op een half jaar tijd 22 miljoen vaten olie verloren

Nigeria heeft tussen januari en juni 2019 22 miljoen vaten olie, goed voor 1,35 miljard dollar, verloren door vandalisme dat gepleegd werd op zijn pijpleidingen. Dat heeft een ambtenaar in Abuja donderdag bekendgemaakt. De Nationale Economische Raad (NEC) bracht een alarmerend rapport uit over oliediefstallen in het dichtbevolkte Afrika van het land.

“22,6 miljoen vaten ruwe olie, ter waarde van ongeveer 1,35 miljard dollar, gingen verloren in de eerste helft van dit jaar en, als er niets verandert, zullen we in twee jaar tijd meer dan 2,7 miljard dollar verliezen”, zei de gouverneur van de staat Edo Godwin Obaseki.

De cijfers gaan over vier grote pijpleidingen, de Nembe Creek Trunk Line (goed voor een verlies van 9,2 miljoen vaten), Trans-Niger (8,6 miljoen vaten), de Trans-Niger -Forcado (3,9 miljoen vaten) en Trans-Escravos (877.000 vaten).

Met reserves geschat op 70 miljard vaten olie en gas (een van de 10 grootste reserves ter wereld) en een productie van bijna 2 miljoen vaten per dag, is Nigeria de grootste producent van ruwe olie op het Afrikaanse continent, vóór Angola.

Tientallen jaren productie hebben belangrijke regeringsfunctionarissen verrijkt en enorme winsten gegenereerd voor grote buitenlandse bedrijven, maar de meerderheid van de Nigerianen, vooral in de oliedelta van Niger blijft in armoede leven.

Bron: Belga