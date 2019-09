Begrotingsgesprek begint pas in het weekend

De Vlaamse onderhandelaars beginnen wellicht pas in het weekend aan de begrotingsgesprekken. Ze moeten dan beslissen of en hoe het tekort van 500 tot 600 miljoen euro wordt dichtgereden en waar er geld wordt gevonden voor nieuw beleid. Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open Vld) was vandaag de eerste partijtopper die zei dat er maandag geen Septemberverklaring komt in het Vlaams Parlement. Ook bij andere onderhandelaars valt te horen dat die datum nu echt wel van de baan is.

Gisteren vergaderden de werkgroepen Onderwijs en Inburgering en was er geen bijeenkomst van de centrale werkgroep. Vandaag kwam die er wel, maar over de budgetten wordt nog steeds niet gesproken. De centrale groep zit omstreeks 19 uur nog samen rond het thema Onderwijs. Morgen behandelen de hoofdonderhandelaars het onderwerp Inburgering en Integratie.







bron: Belga